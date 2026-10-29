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22 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 15 yaşındaki Eylül Ada kurtarılamadı

29.10.2026 10:19

22 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 15 yaşındaki Eylül Ada kurtarılamadı
DHA

Kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
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Erzurum'un Oltu ilçesinde aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu’nda meydana geldi. B.Ş.’nin (21) kontrolünü yitirdiği 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptı. 

 

Takla atıp karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ndeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Kerim Can Aydın’ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. 

 

Yaralanan sürücü B. Ş. ve yanındaki Eylül Ada Bayındır (15) ve Z. N. A. (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Tedavi altına alınan yaralılardan Bayındır, Erzurum’a sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eylül Ada Bayındır doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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