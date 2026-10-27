22 milyar liralık dev bahis operasyonu: 23 şirkete kayyum atandı
27.10.2026 10:15
Soruşturmanın mali boyutunun 22 milyar lira olduğu bildirildi.
Ankara ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı yasa dışı bahis operasyonunda 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar kapsamında 23 şirkete kayyum atandı.
Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Ankara ve Edirne'de yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 18 ilde 79 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) şüpheliler hakkında hazırladığı raporda, soruşturmanın mali boyutunun 21 milyar 319 milyon lira olduğu belirlendi.
Emniyet güçleri 55 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada adı geçen 24 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Ankara ve Edirne'deki iki ayrı soruşturmada 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EDİRNE'DE 12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bir diğer yasa dışı bahis operasyonu Edirne'de gerçekleşti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Edirne merkezli beş şehirde operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden sekizi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 1 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.
Gürlek, "Suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
GÜRLEK: SUÇ ÖRGÜTLERİ DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir." ifadelerini kullandı.
Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacaklarını ifade eden Gürlek, operasyonlarda görev alan emniyet güçlerine teşekkür etti.