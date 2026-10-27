22 milyar liralık dev bahis operasyonu: 23 şirkete kayyum atandı

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Ankara ve Edirne'de yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 18 ilde 79 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) şüpheliler hakkında hazırladığı raporda, soruşturmanın mali boyutunun 21 milyar 319 milyon lira olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri 55 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada adı geçen 24 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.