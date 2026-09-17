2,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi merkezli iki ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütlü suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerini örgütlü şekilde sürdürdükleri değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 şüpheli hakkında mali inceleme yaptı.

İncelemede şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Tekirdağ ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi.