24 ilde DAEŞ operasyonu: 90 gözaltı
20.04.2026 15:35
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca DAEŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlar neticesinde, DAEŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.