24 milyar liralık bahis çetesine operasyon

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Düzce merkezli 14 şehirde yeni bir operasyon yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı.

24 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek , söz konusu yasa dışı bahis şebekesinin 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığını bildirdi.

"Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz." diyen Gürlek, operasyonu gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında bu sabah Şanlıurfa merkezli başka bir operasyon daha başlatılmıştı.

Şanlıurfa merkezli 21 ilde, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalanmıştı .