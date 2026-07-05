25 mahallede sorun çözüldü, Beykoz'da tapular teslim edildi

Beykoz 'da tapu almaya hak kazanan vatandaşlara tapuları teslim edildi. Tören, Beykoz Belediyesi önünde gerçekleşti. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Beykoz'da yıllar süren bekleyişi sonlandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, mülkiyet meselesini en temel hak olarak gördüklerini anlattı.

“HAK SAHİPLERİNE TAPULARINI TESLİM EDİYORUZ”

"Çok mutlu, gururlu ve huzurluyuz." diyen Kurum, ilçedeki hemen hemen her mahallede tapu sorunu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız buradaki tüm problemlerin çözüleceğinin sözünü verdi." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yetki alanındaki 25 mahallede tapu sorununun çözüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Bin 71 hak sahibine tapularını teslim ediyoruz. Beykoz'da belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sonra değiştirecek önemli bir adımdır. Teslim ettiğimiz tapular hayırlı olsun." dedi.