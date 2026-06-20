2.5 milyon üniversite adayı için sınav zamanı

Üniversite sınavı için geri sayım tamamlandı. 2 buçuk milyona yakın aday bugün ve yarın 81 il ile KKTC'deki 254 sınav merkezinde ter dökecek.

Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Sorular güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi.

Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak yani 10'dan sonra gidenler salona alınmayacak. Adayların, sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak.

YARIN AYT VE YDT YAPILACAK

Alan Yeterlilik Testi de pazar günü saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi ise 15.45'te yapılacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli olacak.