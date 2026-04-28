25 sipariş peş peşe geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: "Sinirden oturup pideleri yedim"

İstanbul 'da aynı kişi adına 25 farklı restorandan sipariş verildi.

Olay, Arnavutköy’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan bir kişi adına farklı restoranlardan art arda siparişler verildi.

Yabancı bir telefon numarası üzerinden verilen siparişler, kuryeler tarafından otele ulaştırıldı. Ancak otelde kalan adam, siparişleri kendisinin vermediğini belirtti.

KURYELER PEŞ PEŞE GELDİ

Kısa sürede aynı isim adına çok sayıda siparişin otele gelmesi üzerine durum dikkat çekerken, yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verildiği öğrenildi.

İddiaya göre, adamla husumetli olduğu ve yaklaşık üç yıldır davasının sürdüğü bir kişi, gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle sipariş vererek tacizde bulunuyor.

"SİNİRDEN OTURUP PİDELERİ YEDİM"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim. Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti." dedi.

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Ben iki tanesini otelde çalışan çocuğa verdim kalanını dağıttım ve en son üç pideyi kendim gelip sinirle yedim burada." ifadelerini kullandı.