25 yaşındaki kadın evinde tabancayla yaralandı. 2 ağabeyi gözaltına alındı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında ihbar üzerine Kemal Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir eve gitti.

Polis, evde Hediye Çiçek Ç.'yi (25) bacak ve kollarından 4 kurşunla vurulmuş olarak yaralı buldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hediye Çiçek Ç. polise verdiği ilk ifadesinde, kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vurulduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Hediye Çiçek Ç.'nin İstanbul'dan gelen ağabeyleri Hamdullah Ç. (42) ve Umut Ç. (35) olduğunu belirledi. Tekrar ifadesine başvurulan Hediye Çiçek Ç., bu defa kendisini yaralayanların ağabeyleri olduğunu söyledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, Cinayet Büro Amirliği ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Hamdullah Ç. ve Umut Ç. aynı gün yakalandı. Suç aleti tabanca ve şarjöre basılı halde 2 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.