26 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 86 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 26 ilde yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetleri üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda yakalanan 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve kumar platformlarıyla bağlantılı internet siteleri üzerinden faaliyet gösteren bir suç yapılanması tespit edildi.

İncelemelerde, şüphelilerin söz konusu platformların altyapılarına entegre internet siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Örgütün kendi içinde idari yönetim, pazarlama ve yazılım birimleri oluşturarak faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıkarıldı.

Tespitlerin ardından Siber Suçlarla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 26 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen 92 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.