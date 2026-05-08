27'si kırmızı bültenli 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranması bulunan 48 suçlu, bulundukları ülkelerden Türkiye 'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalar sonucunda kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 21 suçlu Türkiye'ye iade edildi.

Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli zanlılar Türkiye'ye getirildi.

Zanlılardan 31'inin Gürcistan'da, yedisinin Almanya'da, ikisinin Yunanistan'da olmak üzere ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de yakalandıkları bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, söz konusu zanlıların kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, silahla tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, çocuğun cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, kaçakçılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandıkları bildirildi.