28 ilde 120 adrese yasa dışı bahis baskını: 107 şüpheli gözaltında
02.06.2026 09:05
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Vatandaşların kripto ve banka hesaplarını kullanarak 10 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 107 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Soruşturmayı sosyal medya paylaşımıyla duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.