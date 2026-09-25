28 ilde DAEŞ operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

28 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.