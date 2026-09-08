28 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

İçişleri Bakanlığı , 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.

140 GÖZALTI

Operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklanırken 60 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

“ZEHİRLİ ELLERİ KIRMAKTA KARARLIYIZ”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında "Zehir elleri kırmakta kararlıyız." ifadelerini kullanan Bakan Çiftçi, "Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız. Milletimizin huzuruna ve evlatlarımızın geleceğine kastedenlere ülkemizin hiçbir köşesinde nefes aldırmayacak; uyuşturucuyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.