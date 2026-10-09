286 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Akif Ersoy'dan ilginç savunma
09.10.2026 14:28
Duruşma 28 Ocak’a ertelendi.
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "Dışarı çıkmayacağıma bile emin olabilirsiniz." diyerek tahliyesini istedi. Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
"Suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez 'nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen Ersoy, duruşmada hazır bulundu.
Ersoy, duruşmada savunmasını da yaptı. Hakkındaki iddiaların hiçbirinin olmadığı savunan Ersoy, "Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir." dedi.
Davanın 10 Eylül'de görülen celsesinde bazı isimlerden özür dilediğini de sözlerine ekleyen Ersoy, bugünkü duruşmada da "Meltem ve Elif’ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı." ifadelerini kullandı.
Ortada bir örgütün ve kendisinin de örgüt lideri olmadığını iddia eden Ersoy, "Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz." diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ
Savcı ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti aranın ardından Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mustafa Manaz'ın ise hakkında ev hapsi kararı verdi.
Duruşma 28 Ocak'a ertelendi.
Ersoy, 11 Aralık 2025'ten beri tutuklu bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında haber spikerleri, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların olduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, birçok isim tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy da geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 2 Kasım 2025'te gelen ihbarda, "Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve daha önceden bu kanalda çalışan Merve S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak, kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları" bilgisinin yer aldığı ifade edildi.
Bu ihbarın ardından suç örgütüne yönelik soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarlara istinaden yürütülen soruşturmada eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün sanık Mehmet Akif Ersoy'un elebaşılığında ve anlatımda adı geçen birtakım üyelerden oluştuğu kaydedildi.
Suç örgütünün özellikle uyuşturucu maddelerden olan kokainin kişiler üzerindeki etkisini, hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt elebaşı Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı, partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı aktarıldı.