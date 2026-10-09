286 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Akif Ersoy'dan ilginç savunma

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

"Suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez 'nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen Ersoy, duruşmada hazır bulundu.

Ersoy, duruşmada savunmasını da yaptı. Hakkındaki iddiaların hiçbirinin olmadığı savunan Ersoy, "Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir." dedi.

Davanın 10 Eylül'de görülen celsesinde bazı isimlerden özür dilediğini de sözlerine ekleyen Ersoy, bugünkü duruşmada da "Meltem ve Elif’ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı." ifadelerini kullandı.

Ortada bir örgütün ve kendisinin de örgüt lideri olmadığını iddia eden Ersoy, "Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz." diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcı ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti aranın ardından Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Mustafa Manaz'ın ise hakkında ev hapsi kararı verdi.

Duruşma 28 Ocak'a ertelendi.