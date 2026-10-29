29 Ekim'de küçük kızdan duygulandıran görüntü
29.10.2026 10:38
Son Güncelleme: 29.10.2026 10:52
DHA
Yağmura karşı Atatürk maketini şemsiyeyle korudu.
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yağmur başlayınca şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan küçük kız, görenleri duygulandırdı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören sırasında sağanak etkili olunca 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, ıslanmaması için Atatürk maketini şemsiyesiyle korudu.
Küçük kızın düşünceli hareketi ise görenleri duygulandırdı.
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