29 Ekim'de üç şehirde raylı sistemler ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 29 Ekim Perşembe günü Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ile İstanbul'da Marmaray 'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz olacak.