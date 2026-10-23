29 Ekim'de üç şehirde raylı sistemler ücretsiz
23.10.2026 01:31
Son Güncelleme: 23.10.2026 01:33
Anadolu Ajansı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN dahil üç Şehirde raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 29 Ekim Perşembe günü Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ile İstanbul'da Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz olacak.