297 yıl hapis cezasıyla aranıyorlardı. Karı-koca 750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Adana’da resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında toplam 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca, polisin yaklaşık 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari Ayten S. (34) ile eşi Asım S.’nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftin izini süren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen yaklaşık 750 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda karı-kocanın Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde saklandıkları belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ayten S. ile Asım S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

“HAPİS VE PARA CEZALARI”

Yapılan incelemede Ayten S.'nin resmi belgede sahtecilik suçundan 208 yıl hapis cezasıyla, karşılıksız çek suçundan ise yaklaşık 4 milyon lira para cezasıyla arandığı belirlendi.

Eşi Asım S.'nin ise aynı suçtan 89 yıl hapis cezası ve karşılıksız çek suçundan 1 milyon 200 bin lira para cezasıyla arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayten S. ve Asım S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.