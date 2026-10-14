3 ilde FETÖ ve DAEŞ'e operasyon. 33 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 ilde terör örgütü FETÖ ve DAEŞ 'e yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verdi.

İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Gürlek, toplam 35 şüpheliden 33’ünün gözaltına alındığını, ve bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendiğini aktardı.

Bakan Gürlek, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.

"Soruşturmalarda FETÖ’nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz." dedi.