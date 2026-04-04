3 kişi ölmüştü. Bar saldırısında tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece yarısı eğlence mekanına düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı.

İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonrasında başlatılan çalışmalar kapsamında 31 Mart’ta İstanbul’da operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan C.C.D, S.S, Ü.D. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ü.D. ve N.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer zanlılar hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklu sayısı 8’e yükselmiş oldu.

27 Mart'ta bir otomobille İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne giden kişiler eğlence mekanına silahla ateş açmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.