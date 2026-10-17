3 tanesi 100 liradan satılıyor. Liman balık mezarlığına döndü

Denizin kirlenmesi ve çevreye yayın çürük kokusu nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu ifade eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Zaman, "Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin." diyerek tepki gösterdi.

ZARAR ETTİKLERİNİ SAVUNUP "ARA VERİLMELİ" DEMİŞLERDİ

Bazı balıkçı dernekleri de palamuttaki düşüş sonrası zarar ettiklerini savunmuş ve yazılı açıklama yapmışlardı.

Açıklamada, "Fiyat ucuzlayınca, balıkçı daha çok avlanma yapmak zorunda kalıyor. Kısır döngü oluşuyor." denilip bu durumun ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı ifade edilmişti.