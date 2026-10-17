3 tanesi 100 liradan satılıyor. Liman balık mezarlığına döndü
17.10.2026 11:00
Karadeniz bölgesinde bolluktan dolayı 3 palamut 100 liradan satılıyor.
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Rize'de fazla avlanıp ezilen balıklar denize döküldü. Çürük kokusundan mahalleli isyan etti.
Denizlerde son yılların en iyi av sezonu yaşanıyor.
Ağlar palamut i le dolarken tezgahlarda da fiyatlar ucuzladı. Sezon başında tanesi 150 liraya alıcı bulan palamut, bugünlerde 3 tanesi 100 liradan satılıyor.
Ancak Rize'nin Kirazlık Mahallesi'ndeki balıkçı limanında aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldığı iddia edildi.
Denize dökülen balıkların çürüdü, Kirazlık Limanı da balık mezarlığına döndü.
Yüzlerce ölü balığın denizin yüzeyini kapladığı görüldü. Vatandaşlar, kötü kokudan şikayet ederken limana yakın noktalardaki yerleşim yerlerinde mahalle sakinlerinin pencerelerini bile açamadığı ileri sürüldü.
Limanın yüzlerce ölü balıkla dolu olduğu görüldü.
Denizin kirlenmesi ve çevreye yayın çürük kokusu nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu ifade eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.
Zaman, "Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin." diyerek tepki gösterdi.
ZARAR ETTİKLERİNİ SAVUNUP "ARA VERİLMELİ" DEMİŞLERDİ
Bazı balıkçı dernekleri de palamuttaki düşüş sonrası zarar ettiklerini savunmuş ve yazılı açıklama yapmışlardı.
Açıklamada, "Fiyat ucuzlayınca, balıkçı daha çok avlanma yapmak zorunda kalıyor. Kısır döngü oluşuyor." denilip bu durumun ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı ifade edilmişti.