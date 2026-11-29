Ankara 'da yaşayan bir kişinin 2020'de bayiden sıfır kilometre satın aldığı aracın tavan boyası 2023'te atmaya başladı.

Bunu fark etmesi üzerine yetkili servise giden vatandaş, durumu anlattı. Bir süre sonra otomobili satın aldığı bayi tarafından aranan vatandaşa, "ücretsiz boyama ve değer kaybı için 100 bin lira ödeme" teklifinde bulunuldu.

Miktarı düşük bulan vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, bu mümkün değilse ücretsiz onarım ve bilirkişiler tarafından belirlenecek bedelin ödenmesi talebiyle Ankara 9. Tüketici Mahkemesine dava açtı.

Ayıplı maldan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğunu belirten davalı şirket, araçta üretim kaynaklı bir problemin olmadığını öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.