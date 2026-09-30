30 yıl sonra çözülen sır. Nigar Bilgin'i katledip, mağarada yaşamaya başlamış

MAĞARADA TEK BAŞINA YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, Z.B. isimli adamın 20 yıldır köyün dışındaki bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şüpheli Z.B.'nin yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Bakan Çiftçi, Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan yer gösterme işleminde Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulunduğunu söyledi.

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklanırken, kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışı yasağı uygulandı. Bir diğer şüpheli M.B. ise ev hapsine çarptırıldı.

Bakan Çiftçi, "JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.