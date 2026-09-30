30 yıl sonra çözülen sır. Nigar Bilgin'i katledip, mağarada yaşamaya başlamış
30.09.2026 08:42
Ekipler, kayıp kadın adına yeni kimlik kartı başvurusu yapılınca harekete geçti.
Artvin'de 30 yıl önce ortadan kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bilgin'in eşi Z.B., ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşarken yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 30 yıl önce kaybolan bir kadının cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan Nigar Bilgin isimli kadın, 1996 yılında ortadan kaybolmuştu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen, kayıp kadın adına yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğu belirlendi.
Bu başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kadından 30 yıldır haber alınamadığını ancak hakkında resmi bir kayıp başvurusu da bulunmadığını tespit etti.
Yapılan ilk incelemede kayıp kadının eşi Z.B.'nin şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
Katil zanlısı Z.B.'nin gösterdiği yerde kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
MAĞARADA TEK BAŞINA YAŞADIĞI BELİRLENDİ
Araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, Z.B. isimli adamın 20 yıldır köyün dışındaki bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şüpheli Z.B.'nin yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.
KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU
Bakan Çiftçi, Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan yer gösterme işleminde Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulunduğunu söyledi.
Katil zanlısı eş Z.B. tutuklanırken, kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışı yasağı uygulandı. Bir diğer şüpheli M.B. ise ev hapsine çarptırıldı.
Bakan Çiftçi, "JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.