30 yıllık dağcı Cilo'da kayboldu

30 yıllık dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağı'nın zirvesine ulaşmak için çıktığı son yolculukta kayboldu.

Emekli astsubay 60 aşındaki Yüksel Işık, pazartesi günü arkadaşı Sedat Türe'yle birlikte Bursa 'dan Hakkari 'ye gitti. İkili Cilo Dağı'na tırmanmaya başladı.

3 bin rakıma ulaştıklarında arkadaşı yorulduğunu söyleyerek geri döndü. Yüksel Işık ise zirve tırmanışına devam etti.

Son olarak pazartesi saat 15.05'te ailesiyle görüntülü konuşma yapan Işık'tan bir daha haber alınamadı.

Kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleriyle güvenlik korucuları arama çalışmalarını Yüksel Işık'ın kamp kurduğu bölgede yoğunlaştırdı. Bölge insansız hava araçlarıyla da havadan taranıyor. Tırmanış güzergahları tek tek kontrol ediliyor. Ancak şimdiye kadar kayıp dağcıya dair bir iz bulunamadı.