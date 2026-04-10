300 milyonluk yasadışı bahis operasyonu. 9 kişi tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasadışı bahis ağını deşifre etti.

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.