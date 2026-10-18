31 ilde kuvvetli yağış ve fırtına alarmı
18.10.2026 06:11
Sağanak yağış öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'u tamamen terk edecek.
Birçok ilde sellere neden olan yağışlar bugün de sürecek. Meteoroloji 31 ile sarı/turuncu kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Bakan Kurum, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Yarın (bugün) 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.”
MGM 31 il için uyarı yayınladı.
FIRTINAYA DİKKAT
MGM ilerleyen saatlerde İstanbul, Yalova ve Bursa için verilen turuncu kodlu uyarıyı kaldırdı. Ancak bu illerde kuvvetli yağış gün boyu sürecek.
Rüzgarın da Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyıları ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda sağanakla birlikte kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayanlara da çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.