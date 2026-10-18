31 ilde kuvvetli yağış ve fırtına alarmı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Yarın (bugün) 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.”