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36 metrelik tekne kayalıklara çarpıp yan yattı, 11 kişi kurtarıldı

18.09.2026 13:55

36 metrelik tekne kayalıklara çarpıp yan yattı, 11 kişi kurtarıldı
IHA

Guletteki 11 kişi tahliye edildi.

İHA
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Bodrum açıklarında kayalıklara çarparak yan yatan 36 metrelik guletteki 7 mürettebat ile 4 yolcu, başka bir tekneyle tahliye edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarparak yan yatan 36 metre uzunluğundaki gulette bulunan 11 kişi kurtarıldı.

 

Olay, gece saatlerinde Karaada yakınlarında meydana geldi. Bölgede seyreden gulet, Yassıada olarak bilinen kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan teknenin bir bölümü suya gömüldü.

Teknedeki 11 kişi kurtarıldı.

Gulette bulunan 7 mürettebat ile 4 yolcu, kardeş teknesi olduğu belirtilen “Way” adlı tekneyle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

 

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suya gömülen gulet, kayalıklara bağlanarak sabitlendi.

 

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

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