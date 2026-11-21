37'nci Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, 10 filmin yarıştığı festivalde 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

Gecede İnci Demirkol En İyi Film Ödülü'nü Nuri Cihan Özdoğan'ın yönettiği "Ölü Köpekler Isırmaz" filmi kazandı. Özdoğan, aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'ne de layık görüldü.

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü'nü ise "Karanlıkta Islık Çalanlar" filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ İKİ İSİM ARASINDA PAYLAŞILDI

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Karanlıkta Islık Çalanlar" filminde Toprak karakterini canlandıran İnci Sefa Cingöz kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Ölü Köpekler Isırmaz" filminde Dogo karakterini canlandıran Burak Can Doğan ile "Bir Arada Yalnız" filminde İzzet karakterini canlandıran Onur Gözeten arasında paylaşıldı.

KISA FİLM VE BELGESEL ÖDÜLLERİ

Festivalde En İyi Kısa Film Ödülü'nü "Yerden Yüksek" filmiyle Simay Başık, En İyi Belgesel Ödülü'nü ise "Allianoi Diye Bir Yer Yok" belgeseliyle Elif Nur Kayalar kazandı.

Jüri Özel Ödülü'ne ise "Bay Okan" belgeseliyle Mümin Barış ve "Yerçekimi" adlı kısa filmiyle Dalya Keleş layık görüldü.