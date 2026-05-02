3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
02.05.2026 10:18
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönetenlere yönelik operasyonda 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, 3 milyar 800 milyon lirayı aşkın işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
MASAK raporları ve banka yazışmaları doğrultusunda yürütülen çalışmada, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere ait iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken iki ruhsatsız tabanca ile 18 tabanca fişeğine de el konuldu.
31 GÖZALTI
3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.