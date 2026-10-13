4 ilde change araç operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da change araç operasyonu operasyonu düzenlendi.

Trafik kazası, yangın, deprem gibi nedenlerle ağır hasar kaydı alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak change yapan şüpheliler takip altına alındı.

23 GÖZALTI KARARI

Change yapılan araçların da üçüncü iyi niyetli kişilere satılarak dolandırıcılık yapan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 5607 sayılı Kanuna muhalefet, suç delillerini yok etmek, gizlemek ve ya değiştirmek suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verildi.