Mardin merkezli dört ilde düzenlenen "Damga 47" operasyonunda, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara aktararak satışa sundukları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden sekizi tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların motor ve şasi bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarıldığı, bu araçların daha sonra piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

16 ARACA EL KONULDU

Ekipler tarafından Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere 45 ekip ve 130 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mardin’de 11, Diyarbakır’da 3, Şanlıurfa’da 3 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemede; 1’inin çalıntı, 2’sinin aranan, 8’inin menşei belirsiz, 4’ünün yakalamalı-hacizli ve 1’inin yurt dışı menşeli olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla, 8’i ise savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.