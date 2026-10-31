4 ilde uyuşturucu operasyonu. 20 tutuklama

Bingöl merkezli 4 ilde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 Ekim saat 05.30'da gerçekleştirilen operasyona 70 ekip, 3 Özel Harekat timi olmak üzere 350 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.