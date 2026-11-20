Pervari'de 30 Ağustos 2005'te 4 kişinin öldürülmesinin ardından olayın şüphelisi olarak belirlenen Y.İ., tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Şüphelinin Adana 'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.

TUVALET KAPISININ ARKASINDA YAKALANDI

Savcılığın arama kararı çıkarmasının ardından şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, Y.İ.'yi tuvalet kapısının arkasında saklanırken yakaladı.

Üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelinin kimliği yüz tanıma sistemiyle doğrulandı.

Y.İ.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.