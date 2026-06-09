4.5 milyarlık bahis operasyonu. 26 zanlı tutuklandı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis )" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi olduğu tespit etti. Bunun üzerine 6 Haziran'da Muş merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.

Aralarında cezaevinde olanların da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.