15.05.2026 08:19

5 ilde change araç operasyonu. 24 gözaltı
DHA

Şüphelilerin change yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

AA
Ağır hasarlı araçların şasilerini yurt dışından kaçak yollarla getiren veya yurt içinden çalınan araçlara monte ederek trafiğe süren şebekeye operasyon yapıldı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 

 

Şüphelilerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak change işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

 

24 GÖZALTI

 

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Yapılan çalışmada, change işlemi yapıldığı belirlenen 40 araca el konuldu.

