5 milyon lira yüzünden tartıştığı ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Adana 'da Abdullah Gök (34), ortak iş kurmak amacıyla verdiği 5 milyon lirayı geri alamadığı gerekçesiyle tartıştığı Erdal Sağır'ı (45) 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Gök, tutuklandı.

Olay, 1 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşandı. İddiaya göre, inşaat sektöründe çalışan Abdullah Gök, bir süre önce birlikte iş yapmak için Erdal Sağır'a 5 milyon lira sermaye verdi. Ancak yatırdığı paradan kazanç sağlayamayan Gök ile Sağır'ın arası açıldı.

Olay günü telefonda tartışan ikiliden Sağır, Gök'ü yüz yüze görüşmek üzere evine davet etti. Burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gök, Sağır'ı 20 bıçak darbesiyle öldürdü.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından evden çıkıp, polis merkezine giden Abdullah Gök, “Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir” diyerek teslim oldu. Adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sağır’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sağır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sağır’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Sağır’ın cenazesi toprağa verildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAKLADIM"

Emniyete götürülen şüpheli Abdullah Gök, ifadesinde, “Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Gök, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.