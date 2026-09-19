50 yaşındaki kadını bıçaklayarak sandalyeye bağladılar, altınlarını çaldılar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde açık olan bahçe kapısından bir eve giren 4 kadın, evde yalnız bulunan Şemse A.’yı (50) bıçakla yaralayıp sandalyeye bağladı.

Evden 18 Cumhuriyet altını ve bir miktar para alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Olay, dün akşam kırsal Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. Müslüm A.’ya ait evin açık bırakılan bahçe kapısından içeri giren şüpheliler, eşi Şemse A.’nın evde yalnız olduğunu gördü.

Şemse A.’ya bıçak çeken 4 kadın, ağzını bantlayarak kendisini sandalyeye bağladı. Olay sırasında bacağından yaralanan kadının evindeki 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alan şüpheliler kaçtı.

ÇOCUKLAR ANNELERİNİ BAĞLI HALDE BULDU

Bir süre sonra eve gelen Şemse A.’nın çocukları, annelerini yaralı ve sandalyeye bağlı halde buldu. Çocukların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şemse A., ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin başka bir ilçeden Suruç’a gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.