500 milyon liralık vurgun: Klasik otomobilleri hurda demir diye Türkiye'ye sokmuşlar
30.10.2026 09:58
Son Güncelleme: 30.10.2026 19:44
Rapçi Ben Fero'nun klibindeki klasik otomobil de 'change' çıktı.
Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 61 klasik otomobilin şasi numaralarını değiştirerek satışını yapan şebekeye 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro görevlilerince change oto üzerine faaliyet gösteren şüpheli şahıslar ile ilgili çalışma yapıldı.
Bu kapsamda İstanbul ve İzmir genelinde change oto üzerine faaliyet gösteren şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla getirdikleri antika-klasik tabir edilen koleksiyonluk araçlara ait şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı atıl vaziyetteki pahaca daha uygun araçlara ait şasi numaraları üzerine aktararak change yaptıkları belirlendi.
Şüphelilerin, tescile ilişkin uyumsuzlukları Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli mühendisler tarafından usulsüz olarak düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilmesi yoluyla tescil belgesi düzenletilerek yapılan change işlemini yasallaştırılmaya çalıştıkları da tespit edildi.
Change araçların şüpheliler tarafından üçüncü iyi niyetli şahıslara satıldığı ve mağdurların dolandırıldıkları çalışmalarda ortaya çıktı.
Şüphelilerin bu yöntemle 61 adet aracı change yaptıkları tespit edildi. Change araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Çetenin yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, 5607 Sayılı Kanununa muhalefet ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 97 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi.
OTOMOBİLLER EMNİYETTE SERGİLENDİ
Emniyette sergilenen araçlar arasında Chevrolet Corvette, Chevrolet Nova SS, Ford Mustang, Porsche 911 ve klasik Mini modelleri dikkat çekti.
BEN FERO'NUN KLİBİNDEKİ ORTAYA ÇIKMIŞTI, ŞİMDİ EMNİYET OTOPARKINDA
Diğer yandan operasyonda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Rapçi Ben Fero'nun 2019 yılında yayımlanan 'Demet Akalın' şarkısının klibinde kullanılan 1950 model klasik Amerikan otomobilinin de şasi numarası değiştirilmiş araçlar arasında bulunduğu belirlendi.
Alçaltılmış tavanı, geniş çamurlukları, yuvarlak farları ve özel tasarım ön ızgarasıyla dikkat çeken 76 yıllık otomobil, soruşturma kapsamında ele geçirilerek emniyet otoparkına çekildi.