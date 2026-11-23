Zonguldak merkezli 7 ilde, dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 50'den fazla kişinin mağdur edildiği soruşturmada, banka hesaplarında 45 milyon lirayı aşan şüpheli para hareketi belirlendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında polis ekipleri, banka hesapları ve dijital işlemleri incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde 45 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 17 şüpheliden 9'u, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Türkiye 'nin farklı illerinde yaşayan 50'den fazla kişinin, bilişim sistemleri ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında mağdur edildiği belirlendi.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen paraları farklı hesaplara aktardıkları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemleri aracılığıyla paranın kaynağını gizlemeye çalıştıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmada elde edilen delillerin ardından 20 Kasım'da harekete geçti. Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla bağlantılı diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenilen soruşturmada, şüpheli para hareketlerinin farklı hesaplar ve finansal işlemler üzerinden nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.