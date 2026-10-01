523 milyon liralık dev vurgun. Vatandaşları böyle dolandırmışlar

İçişleri Bakanlığı , 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 244 şüpheli yakalanırken 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN İŞLEM HACMİ

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

“SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ”

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz." ifadelerini kullandı.