53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının THKP-C’li faili yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden THKP-C mensubu Bülent Dükkancı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Reyhanlı’da Mayıs 2013’te teröristler tarafından bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin saldırıyla bağlantılı kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, THKP-C mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükkancı’nın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde bulunduğu adres tespit edildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle adrese operasyon düzenlendi. Dükkancı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

REYHANLI'DA NE YAŞANMIŞTI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra ölümüyle can kaybı 53’e yükseldi.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıktı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.