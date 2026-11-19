Aksaray 'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Yuva köyünün İngiltere serüveni 1970'li yıllarda başladı. O dönemde şehirde iş bulamama nedeniyle yurt dışında çalışma umuduyla yaklaşık 15 kişi, kaçak yollarla İngiltere'ye gitti.

Orada iş imkanı bulan ve İngiltere vatandaşı olan köylüler, peyderpey yakınlarını İngiltere'ye çağırmaya başladı. Kimisi turist, kimisi de işçi olarak giden Yuva köyü sakinleri orada iş kurup düzeni oturtunca diğer köylüler yıllar içinde İngiltere'ye göç etti.

İngiltere'de yaşayan gurbetçilerle birlikte toplam 7 bin nüfusu olan Yuva köyünde bugün sadece 500 kişi yaşıyor. 800 hanesi bulunan köyün sadece 50 hanesinde yaşam sürüyor. Yaz geldiğinde ise 1 ay tatile gelen gurbetçilerle köyde adeta şenlik oluyor.