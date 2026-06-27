6 bin 440 personel katıldı. 24 ilde uyuşturucu satıcılarına darbe

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

24 İLDE OPERASYON

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak ve Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlara, bin 25 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personel katıldı.

Yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

202 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi, 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.