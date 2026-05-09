6 ilde "Ruhsuzlar" çetesi operasyonu

Ankara 'da 9 Aralık 2025’te bir eğlence mekanının kurşunlanmasının altından organize suç örgütü çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda kendilerine “Ruhsuzlar” ismini veren silahlı suç örgütünün deşifre edildiği belirtildi. Örgütün birden fazla ilde çok sayıda eğlence mekanına yönelik planlı eylemlerinin bulunduğu ve hiyerarşi içinde talimatlara göre hareket ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, 12 Aralık 2025’te düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşılarından oluşan 5 şüphelinin tutuklandığı anımsatıldı. Suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin 4 farklı ilde iş yerlerine yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine 14 şüphelinin yakalanması için 6 Mayıs’ta 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda R.K, K.Ç, A.A, T.K, A.C.E, A.D, A.M.K. ve Ş.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6’sının tutuklandığı, 2’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen iki operasyonda, örgütün elebaşıları ve üyelerinden oluşan toplam 11 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından çetenin eğlence merkezlerine yönelik saldırılarına ilişkin görüntüler de yayınlandı.