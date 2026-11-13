64 ilde kaçakçılık operasyonları. 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince “Gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek” suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik 64 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 64 bin 857 litre alkollü içki, 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron, 230 bin 80 paket sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.