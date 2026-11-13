65 madenciden eksi 580 kotta eylem. Kendilerini maden ocağına kapattılar

Eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıklarını iddia eden işçiler 10 gün önce iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler, maaşlarının bir aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini istedi ve eylemlerini dün saat 16.00'da yer altında sürdürme kararı aldı.

Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler, ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor.