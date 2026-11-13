65 madenciden eksi 580 kotta eylem. Kendilerini maden ocağına kapattılar
13.11.2026 12:31
Maden şirketinin önünde güvenlik önlemleri alındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında maaşını ve ikramiyelerini alamadıklarını iddia eden 65 işçi, yer altında eylem başlattı.
Eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıklarını iddia eden işçiler 10 gün önce iş bırakma eylemi başlattı.
İşçiler, maaşlarının bir aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini istedi ve eylemlerini dün saat 16.00'da yer altında sürdürme kararı aldı.
Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler, ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor.
Şirketin önüne gelen diğer maden işçileri de yer altında başlayan eyleme destek verdi.
HASTALIKLARINDAN DOLAYI ÇIKTILAR
Eylemlerini sürdüren 65 işçiden 3'ü, kronik rahatsızlıkları nedeniyle dışarı çıktı.
İşveren ve işçilerle görüşmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan başmüfettiş geldiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kapı önünde güvenlik önlemini almayı sürdürüyor.