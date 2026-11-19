67 ton mandalina dalda kalmadı, 7 bin eve ücretsiz dağıtıldı
19.11.2026 09:31
İskenderun Belediyesi, yüksek verimin yaşanmasıyla dalda kalan mandalinayı çürümeye terk etmeyerek çiftçilere can suyu olacak çalışmayı hayatı geçirdi.
İskenderun Belediyesi, dalda kalan 67 ton mandalinayı, 7 bin eve ücretsiz dağıtıldı.
İskenderun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel çiftçilerin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırılırken, özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlanıyor.
Hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina dağıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yürütülen çalışmanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayarak ailelerle sohbet etti.
Başkan Dönmez, "Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.
Başkan Dönmez, "67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. " dedi.