İskenderun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel çiftçilerin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırılırken, özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlanıyor.

Hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina dağıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yürütülen çalışmanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayarak ailelerle sohbet etti.