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681 yolcusuyla Bodrum'a geldi

24.10.2026 13:48

681 yolcusuyla Bodrum'a geldi
Anadolu Ajansı

Gemi geceyi Bodrum'a geçirecek ardından Pire'ye hareket edecek.

AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesine Silver Nova isimli kruvaziyerle 681 yolcu geldi.

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki Silver Nova isimli kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştı.

 

Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğunluğu ABD'li 681 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi.

 

Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

 

Geminin gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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