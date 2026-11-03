7 aylık takip: Yasa dışı bahis operasyonunda 20 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis ', ' Kara para aklama ' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyonlarda 100 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 7 aylık projeli çalışması kapsamında, 181 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekat personeli katılırken, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği kullanıldı. 100 şüpheli yakalandı, 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN PARALARI AKLADILAR

Şüphelilerin; özellikle Avanos’ta bulunan eğlence mekanı ve Adana’daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve kişilere ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.