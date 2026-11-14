7 ilde 3,2 milyar liralık dolandırıcılık operasyonu, 12 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 7 ilde bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Bakanlık, dolandırıcılık şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak operasyonlarda görev alan jandarma ekiplerini, ilgili daire başkanlıklarını, MASAK'ı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığını ve emeği geçenleri tebrik etti.